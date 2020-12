Christian Eriksen moet Inter na een jaar al opnieuw verlaten

Er komt in januari al een einde aan de periode van Christian Eriksen bij Inter Milaan. De 28-jarige Deen past niet in het spel van coach Antonio Conte en moet daarom vertrekken. Giuseppe Marotta, de CEO van de Nerazzurri, bevestigde het nieuws woensdagavond voor het duel van Inter bij Hellas Verona aan Sky Sport Italia.

“Christian zal vertrekken in januari”, zei Marotta. “Dat is het beste voor beide partijen. Het is geen straf, maar hij past niet in onze plannen en heeft het ook op persoonlijk vlak moeilijk. We gunnen hem de kans elders speelgelegenheid te krijgen.”

Eriksen maakte in januari 2020 de overstap naar Milaan van bij Tottenham. Met die transfer was toen om en bij de 27 miljoen euro gemoeid. De Deense spelmaker speelde in het kalenderjaar 2020 38 keer mee met Inter, waarin hij vier goals maakte en drie assists gaf. Eriksen was vooral invaller in het elftal van Rode Duivel Romelu Lukaku. In Verona behoorde hij al niet meer tot de Inter-selectie.

Eriksen is al jaren de belangrijkste speler van de Deense nationale ploeg, in juni volgend jaar tegenstrever van de Rode Duivels in de groepsfase van Euro 2020.