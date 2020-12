Vrouw ‘vergeet’ 364 euro af te rekenen in supermarkt

Een 29-jarige vrouw heeft in het Nederlandse Harlingen geprobeerd 364 euro aan boodschappen gratis mee te nemen door ze niet te scannen. Helaas voor haar was het winkelpersoneel alert.

Nadat ze de kassa gepasseerd was, werd ze aangehouden en werden alle boodschappen nog eens gescand. Het personeel kwam voor 218 producten tot een bedrag van 506,25 euro. Dit terwijl de vrouw maar 142,24 euro had afgerekend.

De winkel is de laatste tijd erg alert. Een tijd geleden was er onder jongeren een challenge om blinkjes drinken te stelen. “Onze camera’s hebben een update gekregen en we hebben nog altijd undercover-beveiligers in de winkel lopen. Dan gaan vanzelf ook meer zaken opvallen”, aldus de eigenaar van de supermarkt.

Volgens de Nederlandse krant de Leeuwarder Courant was de vrouw een vaste klant. Ze heeft een winkelverbod van twee jaar gekregen en een boete.