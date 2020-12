Club Brugge is rond met goaltjesdief Bas Dost, maar onderhandelt nog met Frankfurt over transfersom

Brugge - Club Brugge onderhandelt met Frankfurt over de transfer van goalgetter Bas Dost (31). Dat werd bevestigd aan onze redactie. Met de Nederlander van 1,96 meter is er al een akkoord, maar Frankfurt wil alles uit de kast halen om een groot deel van de 7 miljoen dat het betaalde aan Sporting Lissabon te recupereren. Het is maar de vraag hoe ver Club wil gaan om de spits te halen.

Het is de tweede keer dat Dost nadrukkelijk aan Club Brugge gelinkt wordt. In september van dit jaar hengelde blauw-zwart ook al naar de diensten van de Nederlandse spits van 1,96 meter, maar toen bleek die financieel nog onhaalbaar. Dost weigerde toen zelfs een aanbod van Tottenham, dat hem als de stand-in voor Harry Kane zag. Nu lijkt Club meer kans te maken. Nederlandse bronnen melden zelfs dat de deal op een haar na rond is, maar zover zijn we nog niet.

De loonvoorwaarden van Dost zijn alleszins niet onhaalbaar voor Club. Bij Sporting Lissabon verdiende hij in 2018 iets minder dan 2 miljoen euro netto, een loon dat tegenwoordig geen uitzondering is bij Club. Een persoonlijk akkoord is er al. Maar zijn huidige werkgever Frankfurt wil ook nog een mooie som voor de goalgetter. De vraagprijs lag vorige zomer rond de 6 à 7 miljoen euro, een flink bedrag voor een spits van 31 jaar.

Bas Dost samen met Kevin De Bruyne tijdens zijn periode bij Wolfsburg. Foto: REUTERS

Missing link



Op clubniveau moet er dus nog flink onderhandeld worden. In Brugse kringen klinkt het dat er nog een aantal horden moeten genomen worden vooraleer Dost tekent. Feit is dat Frankfurt dringend geld nodig heeft en het onderste uit de kan wil halen. Ze spelen op dit moment met één spits, André Silva, maar ze hebben ook een back-up nodig wanneer hij uitvalt. Ook dat speelt mee. Zijn management mag niets zeggen, maar ontkent de interesse ook niet.

Club draagt discretie traditioneel hoog in het vaandel. Ondertussen trekken meerdere ploegen nog aan de mouw van Dost, die zelf wel aangeeft dat hij dichter bij huis wil voetballen. Met Frankfurt draait Dost alleszins een grijs seizoen, dus een overstap naar Brugge zou hem goed uitkomen. In de ploeg van Clement kan hij the missing link worden die blauw-zwart nog eens ver in een Europees tornooi schiet. Hoe ver wil Club gaan om eindelijk nog eens een prijsschutter te strikken? Dost scoorde 233 keer in 450 matchen in clubverband. Waanzinnige cijfers.