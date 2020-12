Welke gegevens worden bijgehouden bij vaccinatie? Ministerraad verduidelijkt

De ministerraad heeft woensdag het ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de registratie en de verwerking van gegevens rond de coronavaccinatie. Het ontwerp specificeert welke gegevens zullen worden bijgehouden in een databank: de identiteitsgegevens van de persoon aan wie het vaccin werd toegediend, de gegevens van de persoon die het vaccin toediende en de gegevens over het toegediende vaccin, het moment en de plaats van de vaccinatie, het vaccinatieschema en de ongewenste bijwerkingen van de vaccinatie.

De wet bepaalt dat de arts of verpleegkundige die een vaccin tegen Covid-19 toedient of onder wiens toezicht de vaccinatie gebeurt, elke vaccinatie registreert in de databank die door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt aangeduid, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in een persbericht. Drie categorieën van gegevens zullen worden geregistreerd.

Het ontwerp bepaalt ook de verwerkingsdoeleinden waarvoor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot vaccinaties tegen Covid-19 kan worden uitgevoerd. Het vermeldt ook de bevoegde deelgebieden (of de door hen aangeduide agentschappen) die, elk voor hun bevoegdheid, optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.