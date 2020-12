Even zwaar beveiligd als geldtransport in de jaren 90: zo rijden trucks met vaccins Europa rond

Op 26 december wordt in alle 27 EU-lidstaten tegelijk een lading coronavaccins geleverd. Dat hebben de Europese leiders zo afgesproken. Een proces dat forse beveiliging verdient, zeker nu de Interpolbaas het vaccin “het nieuwe vloeibare goud” genoemd heeft. Criminelen zijn uit op de spuitjes uit Puurs, de politie moet dat verhinderen met een bewaking die goed lijkt op de beveiliging van geldtransporten in de jaren 90, zeggen experts.

Wie het in het dagelijks leven warm krijgt van het onderwerp ‘logistiek’, gaat hete maanden tegemoet. Want wat we voor de verdeling van het Pfizervaccin tegen het coronavirus ondernemen, is best uitzonderlijk ...