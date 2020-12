Zoon van Michel Preud’homme richt makelaarsbureau op: “Mijn vader was tegen en wou me behoeden voor de haaienwereld”

Guilian Preud’homme (27) en Wout Segers (29) hebben samen het makelaarsbureau Stand Firm opgericht. Sinds ze op 8 december geregistreerd zijn, gaat het hard.

De zonen van Michel Preud’homme en Willy Segers, respectievelijk de vicevoorzitter van Standard en de burgemeester van Dilbeek, hebben de handen in elkaar geslagen. Makelaarsbureau Stand Firm is het resultaat. Het idee ontstond in het begin van de coronacrisis en kwam van Wout Segers, van opleiding jurist met specialisatie sportrecht. “Eigenlijk wilden we spelers louter ondersteunen met hun financiële planning, vermogensbeheer, investeringen... Hoe behouden ze hun levensstandaard ook na hun voetbalcarrière? Na gesprekken met enkele clubs werd echter duidelijk dat we best voetbalmakelaar werden om dat te doen”, legt Segers uit.

Preud’homme was er eerst niet voor te vinden. “Omdat dat initieel gewoon niet de opzet van het idee was. Ook mijn vader was tegen. Hij wilde ons behoeden voor de haaienwereld waarin makelaars zich soms bevinden én hij wilde ook niet dat mensen zouden denken dat hij er voor iets tussen zit, want dat is niet zo. Wout en ik leggen alle contacten, niet mijn vader. Hij kan ons natuurlijk wel tips geven als we ooit samenwerken met een doelman bijvoorbeeld. Ik gaf hem een tijd geleden een powerpointpresentatie via Zoom om onze visie uit te leggen. Intussen steunt hij ons en veranderde ik zelf ook van mening. We willen een nieuw soort makelaar lanceren en bieden een 360°-begeleiding. We doen meer dan enkel een speler van club A naar club B leiden.”

Foto: Kris Van Exel

Al één speler in portefeuille

Welk type voetballer ze zeker in hun portefeuille willen? “Onze droomspeler is iemand die we van het begin tot het einde van zijn carrière kunnen bijstaan en die niet per se op zijn achttiende naar Chelsea wil. Een type Arnaud Bodart of Brandon Mechele”, vertelt Segers. Preud’homme vult aan:“Ook het vrouwenvoetbal en Esports sluiten we niet uit.”

Het gaat intussen sneller dan verwacht de goede weg op voor het duo. “Oorspronkelijk wilden we pas in de zomermercato een eerste deal doen, maar intussen bonden we al één speler aan ons en doen we enkele opdrachtjes voor topclubs in België. Dinsdagmorgen werden we wakker met een berichtje van een club met een concrete opdracht: We zoeken dat type speler. Een eerste deal deze mercato zou dus fijn zijn, maar we willen vooral leren”, aldus Guilian Preud’homme.