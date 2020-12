Moordenaar van juf Mieke (59) droeg zeldzaam paar orthopedische schoenen: “Slechts 70 van verkocht”

Herentals / Noorderwijk -

De moordenaar die eerder dit jaar kleuterjuf Mieke Verlinden (59) bij haar thuis in Noorderwijk met 101 messteken om het leven bracht, droeg speciale orthopedische schoenen. Dat blijkt uit een oproep van het gerecht in het opsporingsprogramma Faroek vanavond op VTM. De schoenen zijn zeldzaam: volgens de invoerder zijn er in ons land allicht slechts 70 exemplaren van verkocht.