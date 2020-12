Brits supermodel onverwacht overleden op 50-jarige leeftijd

Het Britse topmodel Stella Tennant is dinsdag verrassend overleden op 50-jarige leeftijd. Dat melden Britse media.

“Het is met grote droefenis dat we de plotse dood van Stella Tennant op 22 december moeten aankondigen”, maakte haar familie het nieuws woensdagavond bekend. “Stella was een prachtige vrouw en een inspiratie voor ons allen. Ze zal erg gemist worden.” Tennant was vorige week nog maar net 50 geworden. Toch waren er volgens een woordvoerder van de politie “geen verdachte omstandigheden” rond haar dood.

Tennant was vooral een grote naam in de modewereld in de jaren ‘90. Met haar androgyne look werd ze het gezicht van Chanel, en stond ze op de covers van modebladen in de hele wereld. Ze stond ook bekend als een activiste, die vocht tegen de grote milieu-impact van de mode-industrie. Ze laat een echtgenoot en vier kinderen na.

Foto: AP

