Real Madrid wint, maar Eden Hazard komt niet van de bank: “Het gaat goed met hem, maar ik wilde nog niets riskeren”

Real Madrid heeft woensdag op de vijftiende speeldag van de Spaanse Liga Granada verslagen met 2-0. Thibaut Courtois stond bij de Koninklijke in doel en hield zijn netten schoon. Eden Hazard, die terugkeerde uit blessure, bleef op de bank.

Real had het tegen Granada niet onder de markt. Pas iets voor het uur vond Casemiro (57.) de opening. In de extra tijd zette Benzema (90.+3) de 2-0 eindstand op het bord.

De troepen van Zinédine Zidane staan samen met stadgenoot Atlético Madrid aan kop in La Liga met 32 punten. Atlético telt wel twee duels minder.

Eden Hazard was bij Real weer opgenomen in de selectie voor het competitieduel tegen Granada, maar kreeg van Zidane dus geen minuten. Voor de 29-jarige Rode Duivel was het de eerste keer dat hij in de Madrileense selectie zat, sinds hij eind november in het duel tegen Alaves na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting.

Na afloop besprak coach Zidane de situatie van Hazard, die wel een tijd opwarmde maar niet inviel. “Ik vond het vandaag nog niet het moment voor hem om in te invallen”, zei de Fransman. “Het was een moeilijke match. Je moet als trainer de juiste zaken op het juiste moment doen. Ik wilde niets riskeren met Eden. Het gaat goed met hem. Beetje bij beetje gaan we hem terug in de ploeg brengen.”