Iedereen wil staatshervorming, maar iedereen een andere: “Zo riskeer je weer het wereldrecord regeringsvorming te breken”

Door corona en de alweer veel te lang aanslepende regeringsvorming zijn de geesten in de Wetstraat gerijpt voor een nieuwe staatshervorming. Het debat trekt zich op gang en verschillende tenoren losten al een schot voor de boeg. Maar over hoe de ‘definitieve staatshervorming’ er in 2024 moet uitzien, lopen de meningen fel uiteen. “Zonder gemeenschappelijke visie riskeer je weer het wereldrecord regeringsvorming te breken”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent).