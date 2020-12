KRC Genk heeft met jonge Ecuadoriaan al opvolger van Joakim Maehle in het vizier

De zoektocht naar de opvolger van Joakim Maehle heeft RC Genk in Zuid-Amerika gebracht. Kandidaat nummer 1 voor de positie van offensieve rechtsachter is de 22-jarige Ecuadoraan Angelo Preciado (foto).

De speler van Indepediente Del Valle is zevenvoudig international. Hij viel onlangs nog in de met 6-1 gewonnen interland tegen het Colombia van de drie Genkse centrale verdedigers. De drie interlands daarvoor stond Preciado zelfs in de basis.

De gesprekken met Preciado’s club lopen en er zit ook haast achter. In coronatijden is het geen sinecure om een Zuid-Amerikaan snel in België te krijgen.