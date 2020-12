AC Milan en Alexis Saelemaekers blijven leider na winning goal in blessuretijd tegen Lazio

AC Milan heeft woensdag op de veertiende speeldag van de Italiaanse Serie A een nipte 3-2 zege geboekt tegen Lazio. Het team van Alexis Saelemaekers blijft dankzij de driepunter aan kop.

Milan liep uit via Rebic (10.) en Çalhanoglu (17., pen.), maar Lazio knokte zich terug in de partij dankzij Luis Alberto (27.) en Immobile (59.). De partij leek op een draw te eindigen, tot Hernandez (90.+2) Milan in de extra tijd op 3-2 zette. Saelemaekers verliet even na het uur het veld.

Napoli, zonder de geblesseerde Dries Mertens, speelde 1-1 gelijk tegen Torino. Udinese verloor in eigen stadion tegen Benevento, waar Daam Foulon in de zeventigste minuut inviel, met 0-2. Caprari (9.) en Letizia (77.) scoorden.

Milan blijft in de stand aan kop met 34 punten. Inter, dat eerder woensdag Hellas Verona met 1-2 klopte, volgt met een punt minder. Benevento (18 ptn) is tiende.