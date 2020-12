“Mijn stembiljet voor de Gouden Schoen? Misschien vul ik alsnog Wout van Aert in”

Stop het zelfbeklag! Oké, kerst zonder familie is geen leuk vooruitzicht. Maar u moet tenminste niet stemmen voor de Gouden Schoen. Al een paar weken schreeuwt het formulier dwingend om ingevuld te worden en mij zeer bewust van het onbegrip en de beschimpingen die mijn keuze zullen teweegbrengen, wacht ik tot de last call . Een terdoodveroordeelde gaat ook niet al een dagje eerder op de stoel zitten. De facto lever ik straks mijn brevet van onbekwaamheid en onbenulligheid af.

Misschien vul ik alsnog Wout van Aert in. Dan is mijn stem ongeldig en draag ik geen verantwoordelijkheid in het stuitende onrecht dat de verliezers is aangedaan. Want de lijst met boze gefrustreerden ...