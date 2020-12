Joe Biden krijgt Trumps @POTUS-Twitteraccount, zonder volgers

Bij zijn aantreden nam de huidige Amerikaanse president Donald Trump de officiële presidentiële Twitteraccounts @POTUS en @WhiteHouse over van voormalig president Barack Obama. Ook Biden zal dat doen, maar zal de miljoenen volgers niet erven.

In 2016 stond de regering van Barack Obama erop dat Twitter niet enkel de officiële accounts aan Trump overdroeg, maar ook de volgers van de accounts. Twitter deed dat toen, weet Business Inisider, maar zal dat bij deze presidentiële overgang niet doen.

“De Trump-regering kreeg alle Twitter-volgers van president Obama op @POTUS en @WhiteHouse op aandringen van Team 44 (het kabinet van Barack Obama, die de 44ste president van de VS was, nvdr.)”, aldus Rob Flaherty, digitaal directeur van Biden, op Twitter. “In 2020 heeft Twitter ons laten weten dat de regering van Biden vanaf nul zal moeten beginnen.” Hij benadrukte dat dit niet Trumps beslissing is, maar van Twitter.

Ook @FLOTUS, het account van de first lady, en @PressSec, het account van de persverantwoordelijke van de president, zullen met nul volgers overgedragen worden.

Als president heeft Trump op dit moment nog toegang tot @POTUS, maar hij maakt het meeste gebruik van zijn eigen account, @realDonaldTrump. Op @POTUS heeft hij 33,2 miljoen volgers, op @realDonaldTrump 88,5 miljoen.