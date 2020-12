Aldi roept bladerdeeghapjes terug

Opgelet als u straks met Kerst aan het aperitief zit, want supermarktketen Aldi roept bladerdeeghapjes van het merk Excellence terug.

Er werd een te hoog gehalte aan residu van pesticiden op het sesamzaad aangetroffen. Het gaat specifiek om diepgevroren hapjes van Excellence, verpakt in een kartonnen doosje met houdbaarheidsdatum 07/02/2022. De EAN-code is 270 3253 4. De keten vraagt om het product niet te consumeren maar het terug te brengen naar de winkel. Ook zonder kassaticket worden de hapjes terugbetaald. Meer inlichtingen via de klantendienst van Aldi, klantendienst@aldi.be.