Ondanks acties van De Lijn is iets minder dan driekwart van bussen en trams uitgereden

Ondanks de werkonderbrekingen bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn is er donderdagochtend een aanzienlijk aanbod van bussen en trams. Straks beslissen de bonden of de acties worden voortgezet.

Omstreeks 6.30 uur rijden in Antwerpen drie op de vier trams, bij de bussen is dat iets meer, zegt woordvoerster Ine Pieters van De Lijn. In Oost-Vlaanderen rijdt 60 procent van de bussen. Op het stadsnet in Gent rijden de tramlijnen 1, 2 en 4 met frequenties tussen de 15 en 30 minuten. De buslijnen in Gent rijden met frequenties tussen de 15 minuten en een uur. In West-Vlaanderen rijdt 65 procent van de kusttram, bij de bussen is dat 70 procent. Voor Vlaams-Brabant en Limburg zijn er nog geen details.

De cijfers kunnen in de loop van de dag nog wijzigen. De woordvoerster geeft nog mee dat er op kerstavond sowieso een aangepaste dienstregeling is. Reizigers vinden alle informatie op de website van De Lijn.

Bij De Lijn zijn er sinds maandag werkonderbrekingen om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en een hoger loon te eisen. Het overleg tussen de vakbonden en de directie leverde tot nu toe niets op.