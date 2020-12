“Arrogante” studente (18) moet feestdagen in cel doorbrengen nadat ze coronamaatregelen aan haar laars lapt: “Ze huilt de hele tijd”

Een 18-jarige studente moet tot haar grote schrik de feestdagen doorbrengen in een cel op de Kaaimaneilanden. Skylar Mack hield zich bij aankomst op het eiland in de Caraïbische Zee niet aan de verplichte quarantaine van veertien dagen. Toen de autoriteiten daar lucht van kregen, ontrolde zich een horrorscenario voor de Amerikaanse.

De tiener kreeg vorige week vier maanden cel, maar die straf werd dinsdag gehalveerd na protest van onder meer haar familie en advocaat. Dat meldt de New York Times.

Eind vorige maand lapte Mack de regels op het tropische eiland aan haar laars. Voor een vakantie trok de studente geneeskunde uit de staat Georgia naar het eiland om er haar vriend Vanjae Ramgeet (24) te zien schitteren tijdens een kampioenschap jetski.

Volgens de lokale coronavoorschriften moest ze ook na een negatieve coronatest veertien dagen in quarantaine in haar hotel. Maar Mack slaagde erin een elektronische polsband van haar arm te verwijderen, waarna ze zich naar het strand begaf om toch haar vriend aan het werk te zien. Ze zag haar vriend de wedstrijd winnen, maar de vreugde daarover was van korte duur. Niet veel later stonden er agenten op de stoep bij haar hotel. Ook haar vriend is opgepakt omdat hij Mack zou hebben geholpen. Ook hij kreeg twee maanden cel opgelegd.

“Hysterisch”

Familie van de studente uit Atlanta slaat in Amerikaanse media alarm over de situatie. “Ze huilt de hele tijd”, zei haar oma Jeanne tegen enkele grote nieuwszenders. “Ze weet dat ze een grote fout gemaakt heeft. Dat geeft ze ook toe. Ze is momenteel behoorlijk in de war en hysterisch door het hele gebeuren.” Volgens de familie staat de straf in geen verhouding tot de overtreding.

Op de Kaaimaneilanden is het - in tegenstelling tot sommige Europese landen - bittere ernst wat betreft de handhaving van de coronaregels. De rechter verweet het stel ‘egoïsme en arrogantie’. Aanvankelijk leken ze er nog vanaf te komen met een taakstraf en een geldboete, maar in hoger beroep deed de rechter er een schepje bovenop. De twee werden veroordeeld tot 120 dagen effectieve celstraf.

De Kaaimaneilanden tellen ruim 60.000 inwoners. Sinds het uitbreken van de coronacrisis meldde het land 316 positieve tests en twee sterfgevallen, aldus de New York Times.