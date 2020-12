Zoals Ronaldinho: hoe Lionel Messi met Pedri zijn eigen troonopvolger bij de hand neemt

2020 was voor veel mensen een rotjaar. Maar beeld u eens in wat het moest zijn geweest als u supporter van FC Barcelona was. Met een pijnlijke 8-2 uit de Champions League gekegeld worden, Lionel Messi (33) die dreigt te vertrekken, Diego Maradona die de pijp aan Maarten geeft. Een mens zou voor minder naar lichtpuntjes zoeken. Pedro Gonzalez Lopez – kortweg Pedri – is er zo eentje. Amper 18 jaar, maar volgens velen het nieuwe godenkind van FC Barcelona.