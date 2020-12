Britse pers reageert, ondanks alles, opgelucht

De teneur in de Britse pers over de nakende brexit-deal is opluchting, hoewel er wordt gewezen op de vele tekortkomingen, door tijdgebrek en andere hinderpalen. The Sun noemt het akkoord een zonnestraal aan de somberste hemel, terwijl Financial Times aanstipt dat dit het eerste handelsakkoord is dat belemmeringen opwerpt in plaats van wegneemt.

“Als de berichten over een doorbraak kloppen, betekent dat het einde van een buitengewone episode in de Britse geschiedenis, die veel verdeeldheid heeft gezaaid”, schrijft Stephen Glover van Daily Mail. “Twee eerste ministers - David Cameron en Theresa May - zijn gevallen over het dossier of kregen een mes in de rug geplant. Het debat heeft familieleden tegen elkaar opgezet en vele vriendschappen verwoest.”

Toch reageert hij tevreden in het editoriaal. “Ik ben opgelucht omdat er gebeurt wat ik zelf wou en omdat de wil van de Britse democratie uiteindelijk wordt gevolgd.” Glover houdt wel een slag om de arm: “We moeten naar de kleine lettertjes kijken. Heeft de regering niet te veel toegegeven rond de visserij?” en: “Wat met de economische regels die het Verenigd Koninkrijk moet volgen. Zal Europa boetes kunnen opleggen als we die overtreden?”

Ook George Parker van Financial Times wijst erop dat een deal niet zaligmakend is. “Dit is het eerste handelsakkoord in de geschiedenis waarbij er belemmeringen worden opgeworpen in plaats van weggenomen”, schrijft hij. Maar toch is een akkoord de verhoopte uitkomst: “Het is fantastisch nieuws voor de bedrijven, na maanden van onzekerheid en het biedt een platform voor toekomstige samenwerking met Europa. Maak het officieel alsjeblieft.”

Volgens tabloid The Sun bevat het akkoord op het eerste gezicht alle cruciale punten. “Het vrije verkeer van personen komt tot een einde en we kunnen onze eigen migratiepolitiek voeren. We betalen niet langer aan Brussel, onze rechtbanken gaan hun eigen weg en we hebben de vrijheid om onafhankelijk handel te voeren met de hele wereld.”

De krant looft eerste minister Boris Johnson en sneert naar Europa. “De EU zal laten uitschijnen dat Johnson zich heeft overgegeven. Ze moet wel. Elke deal moet overkomen als een overwinning voor Brussel. Maar als het akkoord er uitziet zoals we verwachten, dan feliciteren we de eerste minister.”

Times-columnist Iain Martin, tot slot, concludeert dat de huidige gesprekken tussen Europa en China bewijzen dat het Verenigd Koninkrijk gelijk had om uit de Unie te stappen. EU-voorzitter Duitsland hoopt nog voor Nieuwjaar een investeringsakkoord met China rond krijgen.

“De Amerikaanse president-elect Joe Biden en zijn team proberen een internationale coalitie op de been te krijgen, in de hoop dat westerse eenheid China ertoe kan bewegen zich minder agressief te gedragen rond onderwerpen als Hongkong. Groot-Brittannië, de voornaamste veiligheidspartner van de VS, staat klaar”, schrijft hij. “Zeker nadat we het Chinese bedrijf Huawei hebben gebannen uit onze infrastructuur.”

Martin argumenteert dat Europa momenteel de omgekeerde beweging maakt en zich tegen China aanschurkt, tot ontzetting van Joe Biden. “De Duitse houding tegenover China zou diegenen die zich nu nog verzetten tegen een brexit tot inkeer moeten brengen”, vindt hij.