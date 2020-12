Waarom skioord Ischgl op slot blijft, ook al is het “nergens veiliger”

Ischgl, het bekende skioord in Oostenrijk heeft beslist om tijdens de kerstvakantie zelfs geen dagtoeristen toe te laten. “De veiligheid en de gezondheid van onze gasten staat centraal”, is de boodschap. Ischgl, dat in maart wereldberoemd werd als een coronahotspot, werkt hard aan de verbetering van zijn imago.

Andreas Steibl klinkt niet vrolijk. “Het is de derde keer dat we de opening van het skiseizoen moeten afgelasten. Nu wachten we gewoon af. We gaan onze gasten niet voor een vierde keer blij maken met ...