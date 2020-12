Alle regels op een rijtje: wie mag ik uitnodigen en wat mag ik doen met Kerstmis en Nieuwjaar?

De WHO adviseerde eerder al om een mondmasker te dragen op familiefeesten om het risico op besmetting in te dijken. Foto: Getty Images

Grote familiefeesten zijn uit den boze met Kerstmis en Nieuwjaar, als we een derde golf willen voorkomen. We zetten de regels voor een coronaveilig feest nog eens op een rij.

• Elk gezinslid mag nog één knuffelcontact hebben, dat niet tot het gezin behoort, maar die knuffelcontacten mogen nooit tegelijkertijd in het huis aanwezig zijn. Dat geldt zowel voor Kerstmis als voor oud en nieuw. Men kan geen ander bezoek ontvangen thuis. Opgelet: een kind telt ook als knuffelcontact. Grootouders mogen dus ook maar slechts één kleinkind tegelijkertijd opvangen.

• Alleenstaanden mogen normaal gezien één knuffelcontact hebben en één extra contact (op veilige afstand) dat ze bij hen thuis mogen uitnodigen, maar die mogen niet tegelijkertijd langskomen. Voor kerstavond 24 december of kerstdag 25 december (niet allebei!) wordt echter een uitzondering gemaakt: dan mogen alleenstaanden twee personen tegelijk uitnodigen bij hen thuis. Opgelet: het ‘gewone’ contact moet ook op die avond anderhalve meter afstand houden. De uitzondering geldt niet voor oudejaarsavond of Nieuwjaar. Alleenstaande mama’s of papa’s mogen slechts één knuffelcontact uitnodigen als ze thuis een kind hebben rondlopen.

• Ook voor Kerstmis en met oud en nieuw mag je bijeenkomsten houden in de buitenlucht met maximaal vier personen. Daar tellen kinderen onder de 12 jaar niet mee in de optelsom. Als twee koppels dus buiten rond de vuurkorf willen vieren, mag dat samen met de kinderen. Wel moet je anderhalve meter afstand houden of moet je een mondmasker dagen als dat niet mogelijk is. De aanwezigen mogen niet door de woning trekken, dus afspreken kan eigenlijk alleen kan op openbaar domein of bij een vrijstaande woning. In dat laatste geval mag er ook maar één aanwezige het toilet in de woning gebruiken.

• De avondklok blijft ook tijdens de feestdagen behouden. Iedereen in Vlaanderen moet dus binnenblijven tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends, ook op oudejaarsnacht. Indien uw gemeente een strengere avondklok hanteert, kunt u het best contact opnemen met de gemeente zelf om na te gaan of er een uitzondering wordt toegestaan voor de feestdagen. In Wallonië en Brussel geldt er een avondklok van 22 uur tot 6 uur, al wordt er in Wallonië wel een uitzondering toegestaan voor kerstavond, en gaat de avondklok dan pas om middernacht in.

• Er is een nationaal vuurwerkverbod van kracht, wat inhoudt dat geen enkele stad of gemeente vuurwerk zal afsteken voor Nieuwjaar. Ook zelf vuurwerk afsteken in uw tuin of op straat is verboden.

• Bewoners van woonzorgcentra mogen ook tijdens de feestdagen één knuffelcontact ontvangen en één extra bezoeker waarmee zij/hij de afstandsregels respecteert. Als er besmettingen zijn in het woonzorgcentrum, kan de bezoekregeling tijdelijk verstrengen, maar het moet altijd mogelijk blijven om één bezoeker te zien. In een palliatieve situatie wordt het bezoek niet beperkt qua aantal bezoekers en frequentie. Voor de specifieke regeling neemt u het best contact op met de instelling.