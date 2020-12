Katje Lee is terug in het land: “Symbolisch mooi, zo net voor Kerst”

Katje Lee is terug in België bij Selena Ali. Dat bevestigt haar raadsman Anthony Godfroid. “Het is symbolisch dat Lee net voor Kerst terug thuis is.”

De raadsman van Ali is tevreden met de goede afloop. De kat landde op de luchthaven van Schiphol. “Dat was nog even moeilijk. Omdat je plots door de maatregelen geen dieren meer kon invoeren”, zegt meester Godfroid. “Maar we hebben daar een mouw aan kunnen passen en Lee is terug thuis bij Selena. Het is symbolisch mooi dat dit rondgekomen is nét voor Kerst.”

Nog volgens de advocaat is het strafrechtelijke luik van de zaak achter de rug. “Het FAVV heeft een administratieve boete voorgesteld. Die is betaald en daarmee valt het strafrechtelijke doek over deze zaak.”