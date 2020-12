Nog geen ‘persconferentie’ van Boris Johnson, maar wel spektakel: kat vangt duif voor het oog van alle camera’s

In Groot-Brittannië hangt er een Brexit-deal in de lucht. Nadat premier Boris Johnson een persconferentie aankondigde, die u hier kan bekijken, staat de pers in groten getale klaar voor Downing Street 10. Johnson liet zich nog niet zien, maar zijn kat Larry wist de pers wel te entertainen: de kat spotte een smakelijk uitziende duif en probeert de vogel te vangen.