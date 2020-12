Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt tot onder kaap van 2.500

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is met 3 procent afgenomen, tot 2.473. Van hen liggen er 511 op intensieve zorgen, dat is een daling met 5 procent, zo blijkt donderdag uit het epidemiologische rapport van Sciensano.

Tussen 14 en 20 december stierven in België dagelijks gemiddeld 91,7 mensen aan het virus, een afname met 3,3 procent ten opzichte van de vorige periode. Het totale aantal coronadoden komt daarmee uit op 18.939. De piek van het aantal doden in deze tweede golf lag op 6 november, toen er 214 dodelijke slachtoffers waren.

Tussen 14 en 20 december waren er gemiddeld 2.522 nieuwe infecties per dag. Dat is een stijging met 6 procent ten opzichte van de vorige periode. Een dag eerder steeg dat wekelijkse gemiddelde nog met 7 procent. Sinds het begin van de pandemie zijn 632.321 gevallen geteld. Op 27 oktober werd met 22.210 besmettingen de piek bereikt.

De stijging van het aantal besmettingen lijkt te kalmeren, maar is nog het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+21 procent), de Duitstalige Gemeenschap (+18 procent), Antwerpen en Namen (allebei +12 procent). In Vlaams-Brabant, Henegouwen en Luxemburg neemt het aantal besmettingen zelfs opnieuw af.

Het aantal ziekenhuisopnames is tussen 17 en 23 december met 2 procent afgenomen tot gemiddeld 180,4 per dag. Op dit moment liggen er 2.473 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 9 procent minder dan een week geleden. Op intensieve zorgen zijn momenteel 511 bedden bezet, vorige week waren dat er nog 571. De piek van het aantal opnames in de tweede golf lag met 879 opnames op 3 november, op intensieve zorgen was dat op 9 november, met 1.474 patiënten.

Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten met het coronavirus - ligt in België momenteel op 0,983. In zes provincies, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap ligt dat getal boven de 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt. In Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Henegouwen en Luxemburg is de r-waarde lager dan 1.

Tussen 14 en 20 december werden er 270.643 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 38.663 testen. Die hadden een positiviteitsratio van 7,6 procent.