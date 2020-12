Na coronagolf gaat match van Eupen tegen Club Brugge toch door: “Slechts een paar spelers fit genoeg om te presteren”

De wedstrijd tussen Club Bruggen en Eupen van zaterdag gaat gewoon door. Bij Eupen hebben na een zware corona-uitbraak nog slechts zes spelers positief getest op corona. Tussen 26 december en 31 januari moet Eupen maar liefst negen keer aan de bak. “We vrezen gezondheidsrisico’s voor onze spelers”, waarschuwde de coach.

Het was lange tijd ver van zeker of het duel van Club Brugge op Tweede Kerst tegen KAS Eupen kon doorgaan. De Oostkantonners voetbalden niet meer sinds 6 december door een gigantische corona-uitbraak. Eupen hoopte dat opnieuw minstens zeven spelers positief zouden testen en het voor de vierde keer op rij om uitstel van een competitiewedstrijd kon vragen. Maar bij de officiële laatste test van de Pro League bleken nog slechts zes spelers positief. En dat is te weinig om een wedstrijd te laten uitstellen.

Eupen-coach Beñat San José had donderdag dan ook gemengde gevoelens “Ik ben blij dat het aantal besmettingen naar beneden is gegaan. Veel spelers en stafleden zijn ondertussen negatief. Voor ons als team is dit geen gemakkelijke situatie. Sommige spelers hebben 10 tot 20 dagen niet getraind. Dan meteen spelen is een risico en moeilijk. Op een bepaald moment waren we maar met vier à vijf spelers van de A-kern en twee keepers op training, aangevuld met U21 spelers. We geraken tegen Club Brugge wel aan 18 spelers maar slechts een paar van hen zijn echt fit genoeg om zondag een goede prestatie af te leveren.”

Beñat San José Foto: BELGA

“Vrezen gezondheidsrisico’s voor onze spelers”

De Eupense coach deed ook zijn beklag over het moordend drukke schema dat Eupen nu te wachten staat. Vanaf zaterdag spelen de Panda’s twaalf wedstrijden in een periode van 41 dagen. “Dat is een gebrek aan respect voor Eupen als club. Het is niet eerlijk omdat dit voortvloeit uit een situatie waar we zelf geen grip op hebben. In januari moeten we gemiddeld één wedstrijd spelen om de drie dagen. En dat ook nog eens na een grote corona-uitbraak. Dat houdt niet alleen risico’s in voor blessures. Niemand weet wat de gezondheidsrisico’s zijn voor spelers die besmet zijn geweest. En toch worden we verplicht om al die wedstrijden op korte tijd af te werken. Onze kern is niet samengesteld om Champions League of Europa League te spelen maar we moeten nu wel wedstrijden aan een Europees tempo gaan afwerken. We zullen ons best doen maar dit is gewoon niet eerlijk.”

Schouterden naar Larnaca

San José bevestigde bovendien het vertrek van aanvoerder Nils Schouterden. De 32-jarige aanvoerder van de Panda’s heeft een voorakkoord met een Cypriotische club AEK Larnaca voor een transfer tijdens de winterstop. Hij zal zaterdag niet meer meespelen tegen Club Brugge.