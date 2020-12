Yves Vanderhaeghe: “We kunnen de competitie beter stilleggen”

Voor KV Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe mag de Jupiler Pro League stil gelegd worden. “Als de emotie nu ook al niet meer mag geuit worden, heeft het nog weinig zin om verder te voetballen.”

Zaterdag ontvangt KV Kortrijk AA Gent. De kerels wonnen de heenmatch in Gent en een paar dagen later werd Jess Thorup ontslagen. Kortrijk – Gent is nu weer het duel van de leerling tegen de leermeester, van Yves Vanderhaeghe tegen Hein Vanhaezebrouck dus. Een eigen mening hebben en er ook voor uitkomen leerde Vanderhaeghe ook van de ‘Big man”.

“Deze competitie had al lang stil gelegd moeten worden”, vindt Vanderhaeghe. “Per gezin is één knuffelcontact toegelaten en voor alle duidelijkheid: ik leef de maatregelen strikt na, vanavond zit ik, alleen met mijn vriendin, maar waarom voetballen wij nog? Het is voor de clubs moeilijk en alle begrip voor de belangen maar heeft dit wel nog zin en is het nog veilig. We doen er nu alles aan om deze competitie in stand te houden. Wat is belangrijker: voetbal of veiligheid? Wij worden wel getest maar lopen toch nog risico’s. En wat een rompslomp om toch nog te kunnen voetballen. En wat is de meerwaarde om zonder publiek te spelen? Meer dan wat vertier voor de mensen die thuis zitten is het niet.”

De staf en de spelers van KV Kortrijk vernamen gisteren na de training dat er ook niet meer mag gevierd worden. “Wij zullen de spelers vragen om niet te knuffelen want de boetes zijn enorm. Emotie is echter niet altijd controleerbaar. Wat als je de winnende goal scoort in de toegevoegde tijd?”