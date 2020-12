Vincent Kompany “wil zondag het beste Anderlecht laten zien” en verwacht vroegtijdig vertrek van Percy Tau

Als het coronavirus bij Beerschot geen roet in het eten gooit, speelt Anderlecht zondag zijn laatste match van het kalenderjaar. Een goedgeluimde Vincent Kompany stond daarom - ook voor de laatste keer van dit kalenderjaar - de pers te woord. De onzekerheid over een eventueel uitstel van de wedstrijd, is volgens hem geen item: “We moeten er vanuit gaan dat de wedstrijd gespeeld wordt.”

Anderlecht kreeg vorige week een mentale tik te verwerken na de late tegentreffer op Charleroi, met een nederlaag als gevolg. Toch gaf Kompany aan dat zijn team klaar is om zondag Beerschot te bekampen. “Ik heb me daar maandag niet meer kwaad om gemaakt. Mijn stijl is simpel: ik vertrek vanuit het rationele en zoek vandaar uit naar oplossingen.”, klonk het bij de trainer van paars-wit. “We hebben een analyse gemaakt van die wedstrijd en getoond aan de spelers wat beter kon, maar tegelijkertijd hebben we ook gewezen op de goede zaken uit die match.”

Onduidelijkheid

Dat het momenteel nog onduidelijk of de wedstrijd tegen Beerschot al dan niet zal doorgaan - de beslissing daarover volgt zaterdag-, is volgens Kompany geen item: “In mijn hoofd ga ik ervan uit dat die wedstrijd doorgaat. Ik hoop ook dat hij door zal gaan en dat Beerschot over zo veel mogelijk fitte spelers zal beschikken. Dat er bij hen misschien jongens zullen ontbreken? Dat doet er niet toe. Ik moet mijn spelers voorbereiden op eender wie zal spelen bij Beerschot.”

In de heenmatch ging Anderlecht op Het Kiel pijnlijk onderuit, in de terugmatch heeft paars-wit dus wat recht te zetten. “Ik heb me na die wedstrijd op Beerschot erg kwaad gemaakt in de kleedkamer. Maar ik geloofde ook dat er reden was voor die mindere prestatie. In de daaropvolgende wedstrijden heeft mijn team zich ook herpakt. Nu willen we ook zondag tegen Beerschot opnieuw het beste Anderlecht laten zien.”

Trebel evolueert gunstig

Vincent Kompany had ook nog goed nieuws te melden uit de paars-witte ziekenboeg. Marco Kana, die de afgelopen weken wat last had van blessures, is terug topfit, net als Kemar Lawrence en Percy Tau. Daarnaast evolueert ook de blessure van Adrien Trebel gunstig. De Fransman staat terug op het veld en werkt aan zijn comeback. “Alles wat ik zie bij Adri is gunstig”, aldus Kompany. “Maar dat verbaast me niets, want zijn ingesteldheid is gewoonweg top. Hij staat al opnieuw rustig op het veld, als is rustig bij hem niet de juiste term. Hopelijk zien we hem snel terug, al zal dat wel nog wat tijd vragen.”

Tau waarschijnlijk terug naar Brigton

Kompany moet wel vrezen voor een vervroegd vertrek van Percy Tau. De Zuid-Afrikaan wordt voor een jaar gehuurd van het Engelse Brighton & Hove Albion, maar de club van Leandro Trossard zou nu overwegen om de spelmaker in januari al terug te halen. “De kans is groot dat we Tau na januari niet meer bij ons hebben”, bevestigt Kompany. “Al is er wel nog steeds een kleine kans natuurlijk dat hij wel blijft. Ik kan alleen zeggen dat we heel tevreden zijn over wat Percy al gebracht heeft. Hij levert op het veld nuttig werk, maar is ook achter de schermen belangrijk, want hij is het zonnetje in de kleedkamer. Zijn attitude is ook top. Dat zijn waarschijnlijk de redenen waarom een club als Brighton hem terug zou halen.”

Foto: BELGA

De vraag is dan natuurlijk of Anderlecht in de wintermercato een vervanger gaat halen. “We hebben een kern met heel wat kwaliteiten en er is een groot potentieel, maar een opportuniteit mag je niet laten schieten natuurlijk.” Na de blessure van Van Crombrugge is Anderlecht alleszins wel op zoek naar een nieuwe doelman. “Maar een eerste doelman zullen we niet halen. We hebben drie uitstekende doelmannen, maar iemand met wat meer ervaring zouden we wel kunnen gebruiken”, aldus Kompany.

Eindelijk vijf wissels

Vanaf dit weekend zullen er overigens ook vijf wissels toegelaten worden in plaats van drie. Een goede zaak, volgens Kompany: “Eindelijk, beter laat dan nooit. Dit is een goede zaak, want zo kunnen meer jongens zich tonen.” Ook voor de beslissing van de Pro League om boetes uit te delen wanneer op het veld de coronaregels niet nageleefd worden, heeft hij begrip: “Ik begrijp de maatregelen. Maar eenvoudig wordt het niet. Voetbal is een emotionele sport en handelingen onder emotie zijn moeilijk te voorspellen. We zullen elkaars hulp dus nodig hebben, maar als we elkaar daarin helpen, is dat zeker te doen.”