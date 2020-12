Kunstenaar Jan De Cock vraagt vrijspraak voor vechtpartij met racistisch motief: “Zij hebben mij aangevallen”

Brugge - Kunstenaar Jan De Cock (44) heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen met een racistisch motief. Op café in Brugge kreeg De Cock het aan de stok met een Mexicaanse toerist, maar de verdediging vroeg de vrijspraak.

De feiten speelden zich in de nacht van 27 op 28 december 2019 af in Café De Reisduif in Brugge. Rond 1 uur ‘s nachts zag een getuige hoe een klant op enkele andere klanten afstapte. In de daaropvolgende schermutseling werd een Mexicaan bij zijn pull tegen de grond getrokken. “Ga naar je land, ga weg”, zou de beklaagde volgens de getuige bovendien gezegd hebben. De politie vond dat De Cock een verwarde indruk maakte. Volgens hen zou hij gezegd hebben dat het slachtoffer de Brugse cultuur kwam bezoedelen. Tot een echt verhoor van de beklaagde kwam het uiteindelijk nooit.

De verdediging pleitte dat De Cock het vermeende slachtoffer en twee metgezellen eerst had getrakteerd. Later ontstond een misverstand over het beperkte gsm-bereik in het café. Tijdens de daaropvolgende schermutseling zou de kunstenaar enkel naar de pull gegrepen hebben toen hij zelf op de grond werd geduwd. De Cock liep daarbij enkele gekneusde ribben op. “Ze hadden te veel gedronken en ze hebben mij aangevallen”, verklaarde hij op de zitting.

Meester Renaat Landuyt benadrukte ook dat van racisme geen sprake was. “Het is één van de laatste wetten waar ik zelf nog aan meegewerkt heb, maar met die wet mag niet zo lichtzinnig omgesprongen worden.” Volgens de verdediging interpreteerde de politie de filosofische bespiegelingen van De Cock totaal verkeerd, waardoor hij zelfs een nachtje in de cel doorbracht. Enige vorm van racisme werd dan ook met klem betwist. De Cock zelf voegde eraan toe dat hij tot zijn verhuis naar Brugge 35 jaar lang in het multiculturele Kuregem woonde.

Voor de slagen stelde de verdediging ondergeschikt opschorting van straf voor. Het openbaar ministerie, dat geen concrete straf had gevorderd, kon zich daarin vinden. De rechter doet uitspraak op 28 januari.