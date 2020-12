Griepvaccin beschikbaar voor iedereen

Het griepvaccin is voortaan beschikbaar voor iedereen. Er werd sinds de start van de vaccinatie, eind oktober, voorrang gegeven aan risicogroepen, maar die hebben intussen allemaal de kans gekregen om zich te laten inenten. Dat is donderdag te horen bij de Algemene Pharmaceutische Bond.

België had 2,94 miljoen vaccins beschikbaar tegen de seizoensgriep. Dat waren er meer dan vorige jaren, maar onvoldoende om iedereen in de hoogste risicogroepen te kunnen vaccineren. Daarom werd besloten prioriteit te geven aan de vaccinatie van deze prioritaire groepen. De voorgenomen tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, werd geannuleerd.

De interministeriële conferentie Volksgezondheid heeft nu vastgesteld dat alle risicogroepen de kans hebben gehad om zich te laten inenten, dus worden de resterende vaccins beschikbaar gesteld voor de brede bevolking. “De vaccins liggen bij de apothekers, dus we weten niet exact hoeveel het er nog zijn, maar zeker geen honderdduizenden”, zegt Georges Verpraet van de APB. “Iedereen komt in aanmerking, maar er is wel nog een voorkeur voor vijftigplussers. Wie langsgaat, zal samen met zijn apotheker kunnen bekijken of het zin heeft om te vaccineren.”

Vijftigplussers kunnen sinds dit jaar overigens zonder voorschrift langsgaan bij de apotheker voor een vaccin met terugbetaling.