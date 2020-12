Tony Blair onder vuur voor “belachelijk” idee over coronavaccins

Tony Blair, de voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk, ligt op het thuisfront onder vuur. Aanleiding: een ideetje voor de verspreiding van de vaccins tegen het coronavirus dat door sommige experts wordt bestempeld als “belachelijk”. Al krijgt Blair ook bijval van wetenschappers voor zijn plan.

Blair suggereerde donderdag in een open brief in de krant ‘The Independent’ dat de Britse regering haar vaccinatiestrategie zou moeten aanpassen. Volgens de ex-premier moeten meer mensen één dosis krijgen, in plaats van de twee dosissen die mensen volgens de producenten moeten krijgen om volledig te beschermd te zijn. Enkel op die manier kan een meerderheid van de bevolking tegen de zomer ingeënt zijn, aldus Blair.

Zowel het Pfizer/BioNTech-vaccin – dat momenteel al verspreid wordt in het Verenigd Koninkrijk – als het Oxford/AstraZeneca-vaccin vereisen echter twee dosissen voor een afdoende bescherming. Het Pfizer-vaccin is bij twee dosissen bijvoorbeeld 95 procent effectief, terwijl dat bij één dosis nog maar 52 procent is.

Volgens experts is dat plan echter “belachelijk”. “Het is hoogst dubieus of zoiets wel een merkbaar voordeel zou opleveren in de strijd tegen dit virus”, liet professor Simon Clarke van de Universiteit van Reading. “Dit geeft een erg, erg foute boodschap: dat politici denken dat ze de goedkeuring van medicijnen kunnen manipuleren. De verantwoordelijkheid voor het aantal dosissen ligt bij de regulator. Hoe denkt Tony Blair dat hij gekwalificeerd is om hier iets over te zeggen?”

Maar andere experts vinden het plan wel waarde hebben. Zo vindt professor Julian Tang, viroloog van de Universiteit van Leicester, dat “één prikje beter is dan geen, ook al biedt het dan maar 50 procent bescherming. Zo’n aanpak zou meer levens kunnen redden dan sommige mensen twee dosissen geven en anderen geen.”