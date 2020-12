Kunstenaar Jan De Cock voor rechter na vermeend racisme in stamcafé

Brugge - De gerenommeerde beeldend kunstenaar Jan De Cock (44) staat in de Brugse rechtbank terecht voor een vermeend racistisch incident met enkele toeristen in zijn stamcafé In De Reisduif in Brugge. De man vraagt de vrijspraak. “De politie heeft de filosofische bespiegelingen van mijn cliënt verkeerd begrepen”, stelde zijn advocaat.

In de nacht van 27 op 28 december vorig jaar zat De Cock ’s avonds een glas te drinken in zijn stamcafé In De Reisduif in de Langerei in Brugge. De van oorsprong Brusselse kunstenaar, die vorig jaar naar Brugge verkaste, ontmoette er drie Britse toeristen van Mexicaanse origine en trakteerde hen op een glas. Maar op een bepaald moment sloeg de sfeer om en kwam het tot een handgemeen waarbij De Cock een van de toeristen tegen de grond zou hebben getrokken waardoor diens trui scheurde.

Een getuige verwittigde de politie en beweerde dat De Cock “Ga naar je land” geroepen had. De flamboyante kunstenaar, die aan het incident twee gebroken ribben overhield, sloeg volgens de verbalisanten wartaal uit en zou gezegd hebben dat het slachtoffer “de Brugse cultuur kwam bezoedelen”. Hierop werd De Cock in de boeien geslagen. Na een nachtje in de cel mocht de man huiswaarts keren. Door zijn werkzaamheden in het buitenland kon De Cock niet verhoord worden. Hij schreef zijn versie wel neer in een brief die hij aan het dossier liet toevoegen.

“Te braaf geweest”

Het Brugse parket vervolgde Jan De Cock voor opzettelijke slagen en verwondingen met het racistisch motief als verzwarende omstandigheid. Volgens de verdediging lag een banaal misverstand over het gsm-bereik in het café aan de basis van de ruzie. “Die mensen waren dronken en duwden mijn cliënt tegen de grond”, stelde advocaat Renaat Landuyt. “Terwijl hij viel greep hij de trui vast.”

Volgens Landuyt was van racisme geen sprake. “Mijn cliënt is helemaal geen racist en al zeker geen vechter. De politie heeft de filosofische bespiegelingen van mijn cliënt allicht verkeerd begrepen. Het dossier bevat onvoldoende objectieve elementen om hem als racist te bestempelen." De Cock voegde eraan toe dat hij 35 jaar lang in Kuregem woonde. “Ik ben in een multiculturele gemeenschap opgegroeid”, stelde hij. “Ik ben die avond wellicht wat te braaf geweest. Ik heb die mensen uit gastvrijheid twintig minuten de tijd gegeven om hun verhaal te doen aan de politie. Maar mijn kant van het verhaal heb ik niet kunnen toelichten.”

Landuyt vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt. Voor de slagen stelde hij ondergeschikt opschorting van straf voor. Het openbaar ministerie, dat zelf geen concrete straf vorderde, gaf hiervoor een positief advies. De uitspraak volgt op 28 januari.