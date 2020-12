Gekwetste spelers zetten extra druk op coach Montanier bij Standard: “Eerst winnen, daarna pas gevolgen ondergaan”

Standard verkeert in crisis en trainer Philippe Montanier staat onder hevige druk. Als kers(t) op de taart blijken nu ook Collins Fai, Noë Dussenne en Obbi Oulare out voor de match van zaterdag tegen STVV.

Na een 4 op 21 is het voor Standard dringend zaak om zaterdag, wanneer STVV op bezoek komt in Luik, de drie punten te pakken. Dat zal moeten gebeuren zonder verdedigers Noë Dussenne en Collins Fai. “Collins is dinsdag op training uitgegleden en raakte daarbij geblesseerd aan de lies”, zegt Montanier. Fai zal enkele weken niet beschikbaar zijn. Dussenne raakte de voorbije speeldag tegen Moeskroen (0-1-verlies) geblesseerd aan de kuit en ook voor hem komt zaterdag te vroeg.

Een klap voor Montanier, die ook al niet over Obbi Oulare kan beschikken. De targetspits viel tegen Moeskroen na 12 minuten uit met een hamstringblessure. Uit onderzoek blijft dat hij drie weken buiten strijd is. Jackson Muleka is wel terug fit. De Congolese aanvaller raakte in de heenmatch tegen STVV eind oktober geblesseerd en kwam nadien niet meer in actie. Of Muleka meteen kan starten, valt nog af te wachten.

Wie zaterdag ook in de spits van Standard zal staan, er zal gewonnen moeten worden. Zeker als Montanier zijn job wil redden. “Ik focus mij alleen op de match tegen STVV”, zei de Franse T1 daarover. “We gaan er alles aan doen om te winnen. De gevolgen zullen we daarna ondergaan, maar ik verspil nooit veel energie aan speculaties. Wel aan de dingen waar ik controle over heb.”