Hartverwarmend gebaar: spelers van Zulte Waregem verdelen 120 kerstpakketten aan minderbedeelden

Waregem - De spelers van Zulte Waregem hebben donderdagnamiddag 120 kerstpakketten verdeeld. Het initiatief komt van Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Normaal gezien nodigt het Caritasfonds burgemeester Kurt Vanryckeghem elk jaar mensen die het minder breed hebben uit voor een kerstmaal in de tribune van Zulte Waregem. Door de Covid-19 perikelen kan de veertiende editie niet doorgaan. Maar geen nood, er werden dit jaar 120 kerstpakketten klaargemaakt en thuis geleverd, goed voor 300 mensen. Iedereen ontvangt een maaltijd, dessert, drankjes en een paar gadgets van Essevee. “Als spelers helpen we hier graag aan mee”, zegt Ewoud Pletinckx. “Het is tof dat we zo de mensen kunnen steunen en op die manier ook ons steentje bijdragen, een kleine moeite.”

120 gezinnen krijgen een kerstpakket. Foto: Peter Malaise

“De mensen zijn geselecteerd door onder meer het OCMW”, zegt Vanryckeghem. “Maar er zijn ook mensen bij die alleenstaand zijn. In deze moeilijke tijden kunnen velen van hen een duwtje gebruiken.”