STVV-coach Peter Maes waarschuwt voor onderschatting: “Standard is zeker niet dood”

Veel tijd om aan de feesttafel te genieten is de Kanaries dit jaar niet gegund. Zaterdag wacht Standard uit, vier dagen later zet STVV tegen Beerschot een punt achter 2020. “Mij hoor je niet klagen”, aldus coach Peter Maes. “We mogen blij zijn dat er nog gevoetbald mag worden.”

Op de wekelijkse persconferentie liet een goedgemutste Maes zich uit over een aantal actuele thema’s:

Over de crisis bij Standard: “Standard is zeker niet dood. Het Europees programma heeft hun scherpte in de Belgische competitie wat weggenomen. Maar de resultaten geven een vertekend beeld. Tegen Moeskroen zag ik een ploeg met veel ‘drive’, die stootte op een stevig blok en een goeie doelman. Dat wil nog niet zeggen dat we ons gaan spiegelen aan Moeskroen. Al hebben zij wel getoond hoe belangrijk een goede organisatie is. In Waregem hebben we de eerste stenen gelegd. Daar willen we op voortbouwen.”

Over de sterktes van Standard: “Individueel hebben ze genoeg kwaliteiten. Hun middenblok kan het verschil maken onder aanvoer van de creatieve Raskin. Maar er zijn ook nog veel vraagtekens. Gaat Carcela spelen bijvoorbeeld? En met welke veldbezetting treden ze aan?”

Over de afsluiter tegen Beerschot: “Het is nog afwachten of we die match kunnen spelen. Dat hangt af van het resultaat van hun coronatests. Voorlopig gaan we er vanuit dat we spelen. Ik speel ook liever nu tegen Beerschot dan op het oorspronkelijke tijdstip. Door het uitstel hebben we meer tijd op training gekregen om ons goed voor te bereiden op Zulte Waregem.”

Over de vijf toegestane wissels: “Ik ben voorstander. Ik zie een aantal voordelen. Stel dat je in één keer vijf wissels doorvoert, dan kan je plots heel veel frisheid brengen en desorganisatie creëren. Ik verwacht dat trainers gaan goochelen in bepaalde omstandigheden. Voor de bankzitters is dit ook goed nieuws. Iedereen krijgt meer kansen om aan minuten te geraken.”

Over het verbod op knuffels: “Ik ga mijn spelers erop wijzen. Meer kan ik niet doen. Voetbal is emotie, om dat in te dijken is niet evident. Elkaar in de armen vliegen is een natuurlijke reactie bij ontlading. Er zou al een politieman op het veld moeten staan om op die momenten in te grijpen.”

Over het drukke eindejaarsprogramma: “We trainen op Kerstmis in de voormiddag en ook daarna gaan we gewoon door. Pas na de match tegen Beerschot gooien we de riem eraf tot 4 januari. Mij hoor je niet klagen. We mogen blij zijn dat er nog gevoetbald mag worden.”