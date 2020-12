Kerstboodschap van Koning Filip pas vanavond uitgezonden

“Waarde landgenoten...” Koning Filip zal zijn kerstboodschap vandaag voor een keer pas ’s avonds tot de Belgen richten in plaats van om 13 uur. Ze wordt het sluitstuk van de uitzending ‘Kerst met 11 miljoen’ die gelijktijdig te zien is op VRT, VTM, RTBF, RTL en Vier tussen 18 en 19 uur.

‘Kerst met 11 miljoen’ ligt in de lijn van de ‘ploeg van 11 miljoen Belgen’, de campagne waar premier Alexander De Croo (Open VLD) de voorbije maanden vaak aan refereerde in de strijd tegen corona. De focus zal liggen op verbondenheid, op een moment dat Kerstmis in bijzonder kleine kring moet gevierd worden, en dankbaarheid voor de vele zorgverleners die al een jaar dag en nacht in de eerste lijn met het coronavirus te maken krijgen.

In de uitzending zullen Belgische artiesten te zien zijn als Hooverphonic, Axelle Red, Lous and The Yakuza, Jasper Steverlinck, Typh Barrow en Scala. Clouseau brengt een nummer samen met ‘The Voice Belgique’-winnares Charles. De artiesten doen hun ding vanop verschillende locaties over heel het land. Die optredens worden afgewisseld met getuigenissen en luchtbeelden van speciaal verlichte stukjes België. Aan Vlaamse kant is de presentatie in handen van Danira Boukhriss Terkessidis (Eén) en Cathérine Moerkerke (VTM).