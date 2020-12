66-jarige bewoner verdacht van schuldig verzuim na zware brand in appartementsgebouw blijft maand langer in cel

Blankenberge - De 66-jarige Roemeen die verdacht wordt van schuldig verzuim na de zware brand in de Koning Albert I-laan in Blankenberge eerder deze week blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer donderdagmorgen. De man zelf ontkent dat hij de brand in zijn appartement aanstak. “Hij is verward”, zegt zijn advocaat Kris Vincke.

De zestiger verscheen donderdagmorgen voor het eerst voor de raadkamer in Brugge. Het parket verdenkt hem van schuldig verzuim nadat er brand ontstond in zijn appartement op de eerste verdieping van een gebouw in de Koning Albert I-laan in Blankenberge. De bewoners van de bovenste verdieping - de ouders van een gezin met drie kinderen - werden in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. De vader ligt nog in coma, de vrouw zou het ondertussen beter stellen. Hun kinderen worden bij een tante opgevangen.

De politie vond de brand meteen verdacht. De bewoner werd kort nadien dan ook opgepakt. Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog, maar het parket verdenkt hem ondertussen wel al van schuldig verzuim. De man wist namelijk dat er brand was in het gebouw, maar in plaats van anderen te helpen of te verwittigen vluchtte hij weg. “Hij had hulp kunnen bieden zonder zichzelf of anderen in ernstig gevaar te brengen”, klinkt het bij het parket.

In zijn appartement was op het moment van de brand een vriend aanwezig. Het parket verdenkt de Roemeen daarom ook van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Maar daar gaat de man niet mee akkoord. Hij blijft er ook bij dat hij niets met de brand te maken heeft. Die is volgens de deskundige aan de televisie ontstaan. Maar de precieze oorzaak blijft onduidelijk. “Volgens ons is er van strafrechtelijke feiten geen sprake”, zegt Kris Vincke, advocaat van de verdachte. “Het is wel duidelijk dat die man zich niet lekker voelt. Hij is heel erg verward.” Er zal een psychiater aangeduid worden om hem nader te onderzoeken.

De onderzoeksrechter besliste daags na de brand om de man aan te houden. De Roemeen zal de feestdagen nu ook in de gevangenis moeten doorbrengen. Want de raadkamer besliste om hem een maand langer in voorhechtenis te houden. Ondertussen gaat het onderzoek naar de oorzaak van de brand verder.