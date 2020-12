Frans gerecht eist vertrek van migranten onder bruggen in Calais: “Geen kerstbestand voor hen”

Het Franse gerecht heeft, op vraag van de burgemeester van de Noord-Franse stad Calais, de migranten die verblijven onder verschillende bruggen in de stad bevolen meteen te vertrekken. Als dat niet gebeurt kan de burgemeester de ordediensten inzetten.

De rechter, van een rechtbank in Rijsel, haalt aan dat de ruim 80 tenten er geplaatst zijn “in bijzonder slechte veiligheids- en gezondheidsomstandigheden”. De mensen worden er blootgesteld aan “ernstige en onmiddellijke risico’s, bij afwezigheid van elke sanitaire structuur, en rekening houdend met de aanbevelingen rond veiligheid, rust en openbare netheid”.

In zijn vonnis wijst de rechter er verder nog op dat de Franse staat vorige maand in Calais een humanitaire structuur oprichtte voor de migranten. “In deze omstandigheden gaat de vraag van de stad niet in tegen enige ernstige betwisting.”

Dat laatste wordt dan weer betwist door de organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingen die hopen vanuit het noorden van Frankrijk het Verenigd Koninkrijk te bereiken. “Voor de honderden mensen, onder wie ook kinderen, die onder de bruggen van de stad leven zal er geen kerstbestand zijn”, hekelden elf organisaties woensdag al in een gezamenlijk persbericht.