AA Gent-coach Vanhaezebrouck stelt nieuwe maatregel voor: “Waarom geen 23 spelers op het wedstrijdblad?”

Gent - Voor de laatste opdracht van 2020 trekken de Buffalo’s zaterdagnamiddag naar Kortrijk. Op bezoek bij zijn ex-club zal Hein Vanhaezebrouck maar wat graag een vervolg breien aan de recente negen op negen. Maar de Gentse coach had ook een vurig pleidooi klaar om – enkele dagen na het vervroegd invoeren van de vijf wissels – nog meer aanpassingen door te voeren: “In alle grote competities kun je 23 jongens selecteren en dat is veel beter. Ook om elke positie dubbel te kunnen bezetten.”

COVID-19 was ook op de allerlaatste persbabbel van Hein Vanhaezebrouck van 2020 een belangrijk gespreksonderwerp. Zo besliste de Pro League deze week dat vanaf dit weekend trainers vijf wissels mogen doorvoeren. Een beslissing die HVH duidelijk toejuicht maar in één adem lanceert hij nog twee bijkomende ‘kerstwensen’: “Ik vind het fantastisch dat men die nieuwe regel nu al invoert. Maar dan zou ik ook wel graag vijf jongens tegelijk laten opwarmen.”

“En waarom kiezen we er niet voor om zoals bij de grote competities al het geval is, ook meer jongens op het wedstrijdblad in te schrijven? In alle grote competities kun je 23 jongens selecteren en dat is veel beter. Ook om elke positie dubbel te kunnen bezetten. Daarom een pleidooi om 23 jongens op de feuille te zetten en tijdens beide teams – elk achter één doel - met vijf jongens op te laten warmen.”

“Risico op overdracht is klein”



De bijzonder strenge boetes voor al te uitbundig feestvierende profvoetballers kunnen dan weer op minder steun rekenen van HVH. Volgens Yves Vanderhaeghe zet men de competitie dan meer beter stop, een standpunt dat de Gentse trainer deelt: “Het is een reactie van Yves op zijn Vanhaezebroucks”, grinnikte Vanhaezebrouck. “Maar ik snap hem wel want alle spelers zijn getest en de risico op overdracht is dan ook klein. Ik begrijp anderzijds ook wel dat mensen die zelf nooit hebben gevoetbald of de sport niet van nabij volgen, dat minder goed begrijpen.”

Anderzijds toont Vanhaezebrouck geen begrip voor de profvoetballers die recent werden betrapt op lockdownfeestjes: “Privé houden we ons wel aan de regels, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Ik betreur die gevallen. Maar als men een item maakt van dat knuffelen, moeten we ons daar aan aanpassen. Het is wel spijtig, ook voor de kijkers thuis.”

“Bij Play Sports maakte ik vaak analyses met achter mij de kijkers op het grote scherm. Als je hen uit de bol ziet gaan wanneer hun ploeg scoort, dat is prachtig. Door die boetes zullen we minder moeten scoren (lacht). Ach, juichen is een normale reflex. Wie deed niet hetzelfde toen Tia Hellebaut over 2m05 sprong op de Olympische Spelen? Ik rende toen door mijn huis. Tia en Kim vlogen elkaar ook in de armen. Emoties horen er nu eenmaal bij. Maar we zullen ons aan de regels houden en wanneer dat niet gebeurt ook de boetes betalen.”

Door de verstrengde maatregelen vrezen heel wat waarnemers dat voetbal stilaan een kunstmatig karakter dreigt te krijgen: “Toen de Duitse en Engelse competitie heropstartten, leek dat ook echt artificieel. Het leken – door die lege tribunes - wel trainingsmatchen. Spelers zijn het ondertussen gewoon geworden en nu zie je opnieuw echte duels met volle overgave. Maar wat ga je doen als spelers onderling in discussie gaan, kop tegen kop? Dat zie je bijna in elke match. En wat als er verhitte discussies ontstaan met de ref? Dan snap ik Yves wel dat we dan beter er mee stoppen. Want voetbal is een contactsport.”

“We volgen gewoon de regels”



Maar ook voor Hein Vanhaezebrouck staat de gezondheid uiteindelijk toch centraal en daarbij kaartte hij ook de gevolgen van een corona-besmetting aan bij profvoetballers: “We hebben de voorbije weken testen gedaan en dan merk je toch dat heel wat jongens een conditionele tik hebben gekregen. Owusu is daar net als Marreh één van. Daar moeten we zeker rekening mee houden. Op training haal je niet altijd de hoogste intensiteit zoals in een wedstrijd. Die vijf wissels zullen wel voor meer mogelijkheden zorgen, dan kan je een speler ook al eens wat eerder brengen.”

Voor spelers die eventueel nog vakantieplannen koesterden, had Vanhaezebrouck minder goed nieuws. Een korte trip naar het vaderland blijkt uit den boze: “Wij volgen gewoon de regels. We hebben al onze spelers geïnformeerd en we hebben ook alle overheidsteksten vertaald. Daarbij hebben we ook duidelijk gemaakt dat de geldende regels ook het clubstandpunt vormen. Daarom hebben we hen ook een document laten ondertekenen.”

“Mogelijks worden die regels ook nog verstrengd in januari, afhankelijk van hoe alles evolueert. De spelers moeten dus beseffen dat dit dus een uitzonderlijke situatie is. En het is natuurlijk moeilijk om lange tijd familie en vrienden te moeten missen. Maar dat is voor veel mensen hier niet anders. Als club kun je het nu niet maken om jongens voor langere tijd terug te laten gaan. Dat wordt nu net afgeraden, dus dat is niet mogelijk.”