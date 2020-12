Brexit is een feit: Europese Unie en Verenigd Koninkrijk bereiken historisch handelsakkoord

Een week voor het Britse vertrek uit de Europese interne markt hebben de Europese Commissie en de Britse regering donderdagmiddag een akkoord bereikt over een grootschalig handelsverdrag dat een hard vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 1 januari moet vermijden. Daarmee komt een einde aan vier jaar en half gebikkel over de Brexit.

De details van de deal zijn nog niet bekend: de honderden bladzijden van het akkoord worden de komende uren uitgeplozen. In tussentijd zullen beide partijen vechten om de perceptie aan hun kant te krijgen. Dat begon met twee persconferenties.

Von der Leyen: “Eerlijke en gebalanceerde deal”

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen opende de debatten, en haalde opgelucht adem. “We hebben eindelijk een akkoord. Het was een lange weg, maar we hebben een goede deal uit de brand gesleept. Die is eerlijk en gebalanceerd, en garandeert dat de concurrentie eerlijk blijft. De Europese regels en standaarden zullen gerespecteerd worden, en we hebben effectieve middelen om te reageren als dat niet het geval is.”

Nadat ze eind januari al uit de Europese instellingen verdwenen, verlaten de Britten op 31 december (na het verstrijken van de overgangsperiode) ook de douane-unie en de interne markt. Het akkoord vermijdt dat er die dag grootschalige verstoringen zouden ontstaan voor burgers, bedrijven en reizigers, benadrukte Von der Leyen. “De afspraken in het akkoord bieden volgens Von der Leyen “solide fundamenten voor een nieuw begin met een oude vriend.”

“Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen wel op allerlei gebieden – zoals klimaatverandering, energie, veiligheid en transport – blijven samenwerken”, kondigde Von der Leyen aan. “We hebben ook een akkoord over vijf jaar en half volledige voorspelbaarheid voor de visserij. Want samen doen we nog altijd meer dan apart.”

De Commissievoorzitter voelt zich naar eigen zeggen dan ook “tevreden en opgelucht” met de deal. “Eindelijk kunnen we Brexit achter ons laten. Europa blijft vooruitgaan”, verzekerde von der Leyen. “Dit hele debat ging over soevereiniteit”, sloot ze dan ook af met een boodschap aan de 27 overgebleven EU-lidstaten. “We moeten ons afvragen wat dat betekent in de 21ste eeuw. Het gaat om onze kracht bundelen, en in een wereld met grote machten met één stem spreken. Het gaat om elkaar helpen in tijden van crisis, in plaats van alleen te willen staan. En de EU bewijst hoe dat in praktijk kan werken.”

Britse regering: “Deal is fantastisch nieuws”

Ook de Britse regering was erg tevreden met het akkoord. “Alles wat we bij het referendum in 2016 en bij de laatste verkiezingen beloofd hebben aan het Britse publiek wordt door deze deal geleverd”, klonk het in een statement van Downing Street. “We hebben de controle over ons geld, onze grenzen, onze wetten, onze handel en onze visserij teruggenomen. Deze deal is fantastisch nieuws voor families en bedrijven in elk deel van het Verenigd Koninkrijk. We hebben het eerste vrijhandelsakkoord zonder tarieven en quota’s getekend dat ooit gerealiseerd is met de EU. Dit is de grootste bilaterale handelsdeal die beide partijen ooit gesloten hebben, goed voor 668 miljard pond in 2019.”

“Deze deal garandeert ook dat we niet langer afhankelijk zijn van de EU, dat we niet langer gebonden zijn aan Europese regels, en dat er geen rol is voor het Europese Hof van Justitie. Al onze eisen over soevereiniteit zijn ingewilligd. Dit betekent dat we op 1 januari 2021 volledige politieke en economische onafhankelijkheid zullen hebben. Een immigratiesysteem gebaseerd op punten zal ons volledige controle geven over wie het VK binnenkomt, vrij verkeer van personen zal eindigen.”

“We hebben deze fantastische deal voor het hele Verenigd Koninkrijk afgeleverd in recordtijd, en onder extreem zware omstandigheden. Dit akkoord beschermt de integriteit van onze interne markt en de plaats van Noord-Ierland daarin. We hebben de Brexit afgewerkt, en kunnen nu genieten van de fantastische kansen die nu voor ons liggen als onafhankelijke handelsnatie, door deals te sluiten met andere partners uit de hele wereld.”

Boris Johnson: “Nieuwe stabiliteit en nieuwe zekerheid in soms moeilijke relatie”

Boris Johnson had het in zijn persconferentie ook over “een nieuwe stabiliteit en nieuwe zekerheid in wat soms een moeilijke relatie geweest is. We zullen jullie vriend, bondgenoot en steun zijn, en - nooit vergeten - jullie voornaamste markt. Dit land blijft cultureel, emotioneel, historisch, strategisch en geologisch gehecht aan de Europese Unie”, klonk het in een boodschap aan Europa.

Johnson vindt dan ook dat het akkoord dat voorligt “goed is voor heel Europa”. Voor het Verenigd Koninkrijk is deze deal “de grootste tot nu toe”, en Britse exportbedrijven zullen hierdoor “nog meer zaken kunnen doen met onze Europese vrienden”. De premier haalde regelmatig aan dat vaak werd gezegd dat het onmogelijk was om een goed akkoord te onderhandelen met de EU, maar dat het hem toch gelukt is. “We hebben de controle terug over elke jota en detail van onze regelgeving op een complete en onbelemmerde manier”.