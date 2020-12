Slechts zes nucleaire anomalieën in 2020

In België hebben er in 2020 zes nucleaire anomalieën plaatsgevonden. Dat blijkt uit gegevens van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Geen enkele van deze gebeurtenissen had een impact op de veiligheid en gezondheid van de werknemers, bevolking of leefmilieu, klinkt het.

De nucleaire waakhond FANC ziet toe op de veiligheid van alle nucleaire installaties in ons land, zoals de kerncentrales in Doel en Tihange, maar ook de nucleaire onderzoekscentra. Onvoorziene gebeurtenissen in die installaties deelt het FANC in op de International Nuclear and Radiological Event Scale - of de INES-schaal - op basis van hun ernst.

Die INES-schaal bestaat uit zeven niveaus, van “anomalie” (niveau 1) tot “ernstig ongeval” (niveau 7). Vanaf niveau 2 wordt er gesproken over een “incident”, vanaf niveau 4 over een “ongeval”. In 2020 vonden er in België tot nu toe slechts zes nucleaire gebeurtenissen plaats. Die werden allemaal als “anomalie” ingedeeld.

Drie van de zes gebeurtenissen vonden plaats in Tihange 2. Het ging onder meer om een verkeerde handeling tijdens een test op een pomp, het sluiten van een klep zonder toelating en een procedurefout bij een test. De reactor Tihange 2 ligt sinds 12 november 2020 stil voor een gepland onderhoud.

In Doel 4 werd op 6 juni 2020 tijdens een periodieke test de opgelegde sluittijd van een aantal isolatieafsluiters van de hoofdstoomleidingen overschreden. In Doel 1 & 2 werd twee dagen later tijdens een controle vastgesteld dat eenzelfde testafsluiter van een sas naar het reactorgebouw bij zowel Doel 1 als Doel 2 onterecht open stond. De afsluiters werden onmiddellijk gesloten en de procedures worden aangepast.

De zesde gebeurtenis van 2020 vond bij Belgoprocess plaats, waar de extractie van de ventilatie in verschillende installaties stilviel.

Geen enkel nucleair incident

Net zoals in 2018 (dertien anomalieën) en 2019 (zes anomalieën) gebeurde er in 2020 geen enkel nucleair incident of ongeval. In 2017 was dat wel het geval. Toen vond er naast acht anomalieën ook één incident (niveau 2) plaats. Het ging om het transport van een slecht verpakte radioactieve zending, die als vracht had meegevlogen in een passagiersvlucht tussen Caïro en Zürich en tussen Zürich en Brussel.