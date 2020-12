Kaïs (4), het jongste kindje dat met corona op intensieve lag, bedankt zijn verzorgers: “Het is een speciaal manneke. We zien hem graag”

Vilvoorde -

“Onze krullenbol.” Zo noemen ze hem in het UZ Brussel. En het zijn niet alleen zijn krullen die de 4-jarige Kaïs Chaudy uit Vilvoorde zo bijzonder maken: hij is nog altijd het jongste kind dat er na een coronabesmetting op intensieve zorg heeft gelegen. “Kaïs is héél ziek geweest, ja. Maar het is niet zo dat dit elke 4-jarige kan overkomen.”