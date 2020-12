Dossier van Belliraj, verdacht van zes politieke moorden, is verjaard

Het dossier rond Abdelkader Belliraj, de Belg van Marokkaanse origine die verdacht wordt van zes politieke moorden in de jaren 80 van de vorige eeuw, is verjaard. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist. Belliraj, die in Marokko in de cel zit voor terrorisme, heeft in dat land bekentenissen afgelegd over die moorden maar volgens zijn advocaat, meester Vincent Lurquin, gebeurde dat na foltering. Intussen heeft de Belgische Staatsveiligheid toegegeven dat Belliraj voor haar heeft gewerkt.

Belliraj zou in de jaren ‘80 de hand hebben gehad in zes moorden, onder meer die op dokter Joseph Wybran, de toenmalige voorzitter van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB). Zijn vermeende betrokkenheid bij die feiten kwam aan het licht toen Belliraj enkele jaren geleden in Marokko werd opgepakt op verdenking van terrorisme.

De kamer van inbeschuldigingstelling moest beslissen of Belliraj en zes andere verdachten in België voor het assisenhof moesten terechtstaan voor die feiten maar het federaal parket vroeg de buitenvervolgingstelling. Volgens het openbaar ministerie waren de feiten verjaard, en waren er onvoldoende aanwijzingen van schuld. De burgerlijke partijen, bij wie de weduwe van dokter Wybran, drongen daarentegen aan op een assisenproces.

Het dossier sleepte al enkele jaren aan. Zo besliste de KI in 2016 om bijkomend onderzoek toe te staan, zodat kon nagegaan worden of Belliraj inderdaad als informant had gewerkt bij de Staatsveiligheid. Die Staatsveiligheid heeft intussen toegegeven dat zulks het geval was, maar maakte slechts een onvolledig dossier over. Een aantal stukken, die als geheim werden geclassificeerd, werden niet voorgelegd. De burgerlijke partijen drongen er daarom op aan dat de Staatsveiligheid ook die stukken zou overmaken, omdat die meer licht zouden werpen op de juiste rol van Belliraj als spion.