Frankrijk in de ban van mysterieuze verdwijning: met duizend op zoek naar verpleegster en jonge mama Delphine (33)

Om onduidelijke reden verliet Delphine Jubillar (33) in de nacht van 15 op 16 december haar huis in Cagnac-les-Mines, Zuid-Frankrijk. Sindsdien is de verpleegster en moeder van twee jonge kinderen spoorloos. Duizenden Fransen zoeken mee, iedereen houdt de adem in nu het gerecht voor het eerst openlijk vreest voor een crimineel feit.