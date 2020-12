Kogel is door de kerk: Club Brugge versterkt zich met Bas Dost

Club Brugge heeft een principeakkoord bereikt met aanvaller Bas Dost (31). De Nederlandse goalgetter komt over van het Duitse Eintracht Frankfurt. Blauw-zwart legt ongeveer vier miljoen euro op tafel voor de diensten van de spits. Dost legt maandag zijn medische tests af. Als hij daarvoor slaagt, ligt er een contract klaar dat hem voor het komende anderhalf jaar aan de landskampioen verbindt.

Tweede keer, goede keer voor Club Brugge. Nadat het vorige zomer nog tevergeefs hengelde naar de diensten van de Nederlander, is het deze keer wel prijs. Club Brugge had al een persoonlijk akkoord met Dost, maar nu is blauw-zwart ook tot een compromis gekomen met het Duitse Eintracht Frankfurt.

Welkom Bas Dost! 🔵⚫



Club heeft een princiepsakkoord met de Nederlandse topspits! 👊🏼



MEER | https://t.co/WKWcMfYnol pic.twitter.com/x8kpPuPebj — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 24, 2020

Goals, goals, goals

Dost, een rasechte goaltjesdief, legt maandag zijn medische test af bij Club Brugge. Als die geen problemen opleveren, ligt er voor de Nederlander een contract klaar voor een anderhalf jaar. De transfersom bedraagt ongeveer vier miljoen euro.

Fredi Bobic, sportief directeur van Frankfurt reageerde al op de transfer. “Zoals bekend stelde de pandemie ons voor economische uitdagingen. Club Brugge deed zijn best om Bas te bemachtigen en voor ons is het een lucratief pakket. De belangrijkste regel op dit moment is om economisch te handelen en in het voordeel van Eintracht Frankfurt. Wij voldoen hieraan door de speler een wens te geven. We wensen Bas het allerbeste in België.”

In de ploeg van trainer Philippe Clement kan Dost the missing link worden. De 18-voudig Nederlands international, is een bonkige spits van 1,96 meter met een neus voor doelpunten Met 233 goals in 450 matchen kan hij alvast straffe statistieken voorleggen.

Foto: Photo News

Game over voor Krmencick

De transfer van Dost lijkt ook te betekenen dat het verhaal van Michael Krmencik bij Club Brugge nu helemaal over is. De Tsjech kon nooit overtuigen en mocht weg als er een vervanger gevonden werd.”Eerst moet er iemand anders komen, want anders wordt onze kern nog smaller”, klonk het onlangs nog bij monde van Philippe Clement. Nu met Dost een nieuwe spits gehaald werd, lijkt niets een vertrek van Krmencik nog in de weg te staan..

LEES OOK: Waanzinnige statistieken en vorige zomer nog op het verlanglijstje van Mourinho: wie is Bas Dost (31), de natte droom van Club Brugge?