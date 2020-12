Zeker 33 doden bij schipbreuk op Albertmeer in Congo

Zeker 33 mensen zijn aan de Congolese zijde van het Albertmeer omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Congolese media op basis van lokale bronnen. Het bootje, afkomstig uit Oeganda, zou volgens bronnen bij het plaatselijke middenveld, gekapseisd zijn door de hevige wind.

“Tot nu komen we op een voorlopige dodentol van 33 mensen”, aldus het hoofd van het middenveld in Wangongo (Ituri), Vital Adubangu. “Zeven mensen konden zichzelf in veiligheid brengen.”

Het verkeer tussen Oeganda en Congo ligt officieel stil vanwege de coronapandemie, maar er is nog veel clandestien transport. Volgens Adubangu gaat het om Congolese handelaars die zo wilden terugkeren vanuit Oeganda.