Bart Peeters en Siska Schoeters sluiten Warmste Week af met ‘Warmste Dankuwel van het Jaar’

De Warmste Week zit erop. Alle hoogtepunten van de week werden donderdagnamiddag gebundeld tijdens de slotshow met Bart Peeters en Siska Schoeters, ‘De Warmste Dankuwel van het Jaar’. “Deze bijzondere editie van de Warmste Week was nodig, ze heeft zoveel warmte en dankbaarheid naar bovengehaald bij de mensen”, zeiden Peeters en Schoeters vanuit Hal 5 in Leuven.

De Warmste Week draaide dit jaar niet rond het inzamelen van geld, maar om het tonen van dankbaarheid voor iedereen die het verschil heeft gemaakt. Een hele week lang, van 18 tot en met 24 december, deden de verschillende VRT-netten dat elk op hun eigen manier.

TV-figuur Dieter Coppens heeft 628 liter soep uitgedeeld over heel Vlaanderen. MNM-dj Brahim trok de straat op om luisteraars te bedanken met zijn mobiele silent disco. De plaat die het meest is aangevraagd op radiozender Studio Brussel was ‘I’ll be there for you’ van The Rembrandts. Selah Sue trakteerde de ‘Warmste Straat’ in Leuven donderdagavond op een mini-concert. Radio 2 zette het ‘Warmste Koor’ op poten: Noordkaap stak daarvoor hun klassieker ‘Ik hou van u’ in een nieuw jasje.

“Deze week heeft ons getoond hoe belangrijk het is dat we er voor elkaar zijn, zeker als het moeilijker gaat”, aldus Peeters en Schoeters. “We moeten dat blijven doen. Blijf elkaar graag zien, blijf zorgen voor elkaar.”