Dit viel onze royaltywatcher op in de kersttoespraak van koning Filip: corona, corona, corona, geen De Croo en Delphine

Corona, corona, corona: daarover spreekt koning Filip in zijn kersttoespraak. “De uitdagingen blijven enorm, maar het einde van de crisis ligt de komende maanden echt binnen ons bereik”, zegt hij. Maar waarom rept de vorst met geen woord over de nieuwe regering en de nieuwe prinses die ons land in de herfst heeft gekregen? Dit is wat onze royaltywatcher Wim Dehandschutter opviel in de toespraak van onze koning.