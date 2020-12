Sunderland krijgt wel érg jonge eigenaar

Sunderland komt in handen van een wel heel jonge eigenaar. De 22-jarige Kyril Louis-Dreyfus, zoon van de in 2009 overleden Robert Louis-Dreyfus, heeft een akkoord bereikt met grootaandeelhouder Stewart Donald over een overname. Dat heeft de club uit de League One donderdag gemeld. De organisatie van de English Football League (EFL) moet de overname nog wel goedkeuren.

Sunderland rekent erop dat Dreyfus over enkele weken kan beginnen als eigenaar van de club die de afgelopen jaren is afgezakt naar League One, het derde niveau in Engeland.

Robert-Louis Dreyfus werd in de jaren 1990 eigenaar van de Franse club Olympique Marseille en was ook aandeelhouder bij Standard Luik. De Fransman overleed in 2009 op 63-jarige leeftijd. Zijn Russische vrouw Margarita Louis-Dreyfus nam het bedrijf over. Ze schuift met Kyril nu een van haar zoons naar voren om de leiding te nemen bij Sunderland.