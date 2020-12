Duitse longarts: “Grootste fout tijdens eerste golf was massale intubatie”

De grootste fout die de medische wereld tijdens de eerste golf van de coronapandemie heeft begaan, was het massaal intuberen van patiënten met Covid-19. Dat heeft de Duitse longarts Thomas Voshaar gezegd in een gesprek met Focus.

Meer dan 5.000 patiënten Covid-19 hebben momenteel intensieve medische zorgen nodig in Duitsland, en meer dan de helft daarvan wordt kunstmatig beademd. Maar volgens Voshaar, hoofdarts van de longkliniek van het Bethanien-ziekenhuis nabij Duisburg en voorzitter van de vereniging van Duitse longartsen, is dat gevaarlijk voor patiënt én gezondheidszorg. “Kunstmatige beademing is een belangrijke, levensreddende maatregel voor ernstig zieken, maar voor veel Covid 19-patiënten is dat onnodig en zelfs contraproductief. Erger nog: intubatie verhoogt de mortaliteit in extreme mate. 50 procent van hen sterft. Dat is een duidelijk teken dat we een andere weg moeten inslaan”, aldus Voshaar.

Volgens de dokter is het al tien jaar “alom geweten” dat invasieve beademing risico’s met zich meebrengt. Bij intubatie pompt een apparaat onder druk lucht in de longen via een slang die door de luchtpijp wordt gestoken, meestal met een verhoogde zuurstofconcentratie. Maar na drie dagen neemt de kans op complicaties volgens Voshaar sterk toe. “Het longweefsel, dat door de ziekte al ontstoken is, kan dan snel extra worden beschadigd door de druk- en schuifkrachten, en door hoge zuurstofconcentraties.” Geïntubeerde patiënten moeten trouwens ook in een kunstmatige coma worden gebracht. “Maar met name voor ouderen is langdurig verdoven erg gevaarlijk”, zegt Voshaar. Bovendien zorgt dat ook voor langere ziekenhuisverblijven en dus meer druk op de gezondheidszorg. Voshaar roept zijn collega’s dan ook op “alleen over te gaan tot intubatie als het absoluut noodzakelijk is”.