Cercle-coach Paul Clement na lockdownparty: “Naast coach moet ik hier ook vaderfiguur zijn”

Cercle-coach Paul Clement reageerde donderdag voor het eerst sinds het uitlekken van de lockdownparty van vorig weekend ten huize Franck Kanouté. “Toen we het hoorden waren wij hier allemaal onthutst maar de nodige maatregelen zijn genomen en we moeten nu verder.”

De Nigeriaanse middenvelder Frank Kanouté van Cercle liet zaterdag een kapper komen bij hem thuis en organiseerde nadien een feestje voor zijn 22ste verjaardag voor liefst 21 mannen en vrouwen. Ook zijn ploegmaats Anthony Musaba en Jean Marcelin waren van de partij. Na middernacht viel de politie binnen in de flat.

Kanouté liet vorige zaterdag een kapper langskomen, wat uitmondde in een verjaardagsfeestje met 21 gasten. Foto: Simon Mouton

“We spelen zaterdag een belangrijke match tegen Zulte Waregem en er zijn uiteraard betere zaken om een werkweek te beginnen”, blikte Cercle-coach Paul Clement donderdag nog even terug.

“Er zijn geen verzachtende omstandigheden voor wat gebeurde en daarom zijn er ook strenge sancties van de overheid en van Cercle zelf. De feiten zijn ernstig en een slag in het gezicht van alle mensen die zich wel aan de regels houden. We mogen blij zijn dat we nog mogen voetballen en er nog goed voor betaald zijn ook. Dan weet je dat dit opofferingen vergt. Voetballen met Kerstmis is er bijvoorbeeld ook een van.”

Vaderfiguur

“ In Engeland zijn we dit al lang gewoon en deze jongens moeten dit echt eens gaan beseffen. Wij zullen Kerstmis wel in juni vieren. Dit maakt ook deel uit van hun leerproces en het is aan mijn staf en mezelf om ze dat duidelijk te maken. Ik werkte als assistent in verschillende landen met toppers maar ook met jongeren. Het was ook de reden waarom ze mij bij Monaco voor dit project aantrokken. Ik wist dat ik hier naast coach ook een beetje vaderfiguur moest zijn voor tieners en prille twintigers. We kunnen de feiten niet meer terugdraaien maar willen ze wel voorkomen in de toekomst”, besloot Clement.

Foto: JEFFREY GAENS

De kern van Cercle krijgt ook geen volle week vakantie na de match van zaterdag tegen Zulte Waregem. Zondag en volgende week woensdag worden ze op de vereniging verwacht en vanaf zaterdag 2 januari is er weer dagelijks training. Er is ook een mini-stage aan zee voorzien. De spelers worden op kerstavond ook verondersteld om zeker thuis te blijven en op Kerstmis is er training waarna ze op afzondering trekken naar Oostkamp.

Nog geen Bruzzese

De nieuwe doelman Sebastien Bruzzese is amper vier dagen bij de groep en wordt nog niet in de selectie opgenomen. Biancone, Hotic en Taravel zijn weer fit, Lopes is geschorst. Kanouté is onzeker maar dat heeft voor alle duidelijkheid niks te maken met zijn uitspattingen van vorig weekend.